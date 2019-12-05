Три района Казани 6 декабря останутся без света

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-05T11:21:28+03:00

Света не будет с 8 утра и до окончания работ. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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6 декабря в Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, без света частично останутся три района столицы Татарстана.

С 8.00 до 18.00 электричество отключат в домах по улице Абая Кунанбаева поселка Северный Авиастроительного района.

С 8.00 до 18.00 света не будет в Приволжском районе в поселке Борисково – по улицам 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, Башкирская, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская и Техническая, в поселке Мирный – по улице Счастливая, в поселке Салмачи – по улицам 2-я Центральная, Атнинская, Камышлы, Раздольному переулку, улицам Центральная и Черноплодная.

В Советском районе отключение электричества тоже запланировано с 8.00 до 18.00. Оно затронет дома частного сектора по улицам Алексеевская, Алмачуар, Долгая, Жилякле, Знатная, Кизляу, Костромская, Лейсан, Ореховая, Таллык, Чирямле, Эмет, Юмарт и Яшьлек, а также дома поселка Вишневка по улице Акчарлак, Бархатному переулку, улицам Балачак, Береговая, Васильковая, Встречному переулку, улице Гульбакча, Дальнему переулку, улицам Звездопадная, Красивая, Луговая, по переулкам Малый и Мизгел, улицам Пестричинская, Поднебесная, Радостному переулку, улицам Салмачинская, Тамчы, Тау буе, переулкам Тукранбаш и Хозур.

Света в это время также не будет у жителей поселка Вознесенское по 7-му Ноксинскому переулку и улице Камская, поселка Привольный по улицам Уракчи, Усердная, Чэчэк.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей

ИСТОЧНИК KP.RU