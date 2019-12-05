2019-12-05T10:43:48+03:00
Происшествия

В Татарстане восстановлено движение по трассе М7 "Москва-Уфа"

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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На месте перекрытия дороги работали сотрудники ДПСНа месте перекрытия дороги работали сотрудники ДПС
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В результате аварии на 917 километре автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа в Мамадышском районе республики из-за ДТП пришлось вводить ограничение для движения автомобилей.

Ситуацию регулировали сотрудники ГИБДД МВД Татарстана.

Выяснилось, что во время движения водитель грузовика не справился с управлением и врезался в отбойник, прицеп его автомобиля развернуло, перегородив полностью левую сторону трассы. Для того, чтобы сдвинуть многотонную застрявшую фуру, пришлось перекрывать движение. Пострадавших в этой аварии нет.

На данный момент препятствие устранено и движение возобновлено в полном объеме, сообщили очевидцы происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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