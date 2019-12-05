На домах в центре Ульяновска появились QR-коды

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-05T09:40:55+03:00

Пока их установили только на одной улице

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На фасадах четырёх домов по улице Гончарова смонтировали таблички с QR-кодами со ссылками на документальные фильмы.

Таблички обозначают, что дом №1 являлся первой «высоткой» города, дом №3 – здание гостиницы «Волга» – был построен в 1963 году, на месте дома №2 располагалась усадьба симбирского купца Василия Нагашева, а там, где сейчас стоит дом №18 – Троицкая церковь.

Жители и гости города смогут познакомиться с историей Симбирска-Ульяновска в режиме онлайн. Цикл документальных фильмов «На семи ветрах» рассказывает о зданиях – шедеврах архитектуры XIX-XX веков, их владельцах, главных архитекторах, официальных символах, памятниках и интересных местах города. С мая 2019 года Издательский дом «Ульяновская правда» выпустил четыре краеведческих телепрограммы про историю центральной улицы Ульяновска.

Администрация города поддерживает реализацию данного проекта, направленного на создание положительного туристического имиджа Ульяновска. В дальнейшем планируется продолжить установку QR-кодов на исторические здания Симбирска-Ульяновска.

ИСТОЧНИК KP.RU