В Татарстане фура выехала на встречку, погибли три человека из легковушки

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-05T09:30:16+03:00

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Страшная авария, в результате которой погибли три человека, произошла 4 декабря в 20.58 на 1240 километре автодороги "Казань-Оренбург" в Бугульминском районе республики. По предварительным данным, 43-летний водитель фуры "Рено" с полуприцепом, превысил безопасную скорость и выехал на встречку. Вовремя вернуться на свою сторону грузовик не смог, и в него врезался легковой автомобиль "Лада Гранта".

Сила удара была такова, что легковушка превратилась в груду искореженного металла. Шансов выжить у 49-летнего водителя, его 47-летней супруги-пассажирки и 54-летний приятель-пассажир не было, они скончались на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU