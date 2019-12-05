2019-12-05T09:13:24+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за аварии на трассе М7 "Москва-Уфа" затруднено движение автомобилей

На месте работают все оперативные службы
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
На месте аварии работают сотрудники оперативных службНа месте аварии работают сотрудники оперативных службФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 декабря на 917 километре автодороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на территории Мамадышского района Татарстана, сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Из-за столкновения автомобилей затруднено движение других автотранспортных средств.

- Движение осуществляется по левой стороне по направлению в сторону Москвы и регулируется сотрудниками ГИБДД МВД Татарстана, - сообщают дорожники.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит водителей быть внимательными на дорогах, обращать внимание на временные дорожные знаки, сигналы регулировщиков и соблюдать их требования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24