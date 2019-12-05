В Татарстане из-за аварии на трассе М7 "Москва-Уфа" затруднено движение автомобилей
Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 декабря на 917 километре автодороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на территории Мамадышского района Татарстана, сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Из-за столкновения автомобилей затруднено движение других автотранспортных средств.
- Движение осуществляется по левой стороне по направлению в сторону Москвы и регулируется сотрудниками ГИБДД МВД Татарстана, - сообщают дорожники.
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит водителей быть внимательными на дорогах, обращать внимание на временные дорожные знаки, сигналы регулировщиков и соблюдать их требования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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