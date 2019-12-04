В 2020 году в Татарстане увеличится размер взноса на капительный ремонт

СЕГОДНЯ 18:32 2019-12-04T18:32:23+03:00

Так, один квадратный метр будет стоить не 5,85 рублей, а 6,11

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Татарстане увеличится размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Если сейчас за один квадратный метр жители республики платят 5,85 рублей, то скоро эта цифра станет 6,11.

Такой документ появился на официальном портале правовой информации региона. Его подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Таким образом, правительство внесло изменения в постановление 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU