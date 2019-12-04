2019-12-04T15:00:43+03:00
Происшествия

В Татарстане потушили пожар на нефтеперекачивающей станции

Продолжаются поиски возможных пострадавших [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Пожар на нефтеперекачивающей станции в поселке Калейкино в Альметьевском районе Татарстана начался в 10.28 в среду, 4 декабря. Во время очистки неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч квадратных метров началось возгорание и едкий густой черный дым поднялся столбом над станцией.

По предварительным данным, пожар начался во время очистных работ, которые проводили сотрудники подрядной организации. Сработала автоматическая система пожаротушения. Двоих сотрудников, как утверждают работники станции, до сих пор не могут найти.

- Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений в 12.03 открытое горение ликвидировано на площади 45 квадратных метров внутри обвалования, а открытое горение внутри резервуара ликвидировано в 13.24, - сообщили в МЧС Татарстана.

В Татарстане потушили нефтяной резервуар.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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