Глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что всем курящим чиновникам республики нужно искать другую работу
В интервью на радио «Комсомольская правда» глава Чувашии Михаил Игнатьев рассказал, что придерживается здорового образа жизни. Того же он ждет и от своих подчиненных.
- Если взять команду кабинета министров республики – никто не курит. Главы администраций районов и городов, включая глав сельских поселений – никто не страдает этой зависимостью. Руководители учреждений образования и спорта, культуры – никто не балуется. Мы заняли такую позицию четыре года назад, - признался Игнатьев.
При этом он отметил, что тем чиновникам Чувашии, которые обзаведутся вредной привычкой, придется «переходить на другую работу».
А выпивать, по мнению Игнатьева, можно только по большим праздникам.
ИСТОЧНИК KP.RU