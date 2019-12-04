2019-12-04T14:08:10+03:00
Общество

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что всем курящим чиновникам республики нужно искать другую работу

Сам глава региона признался, что придерживается здорового образа жизни
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации главы ЧувашииФото: пресс-служба администрации главы Чувашии
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В интервью на радио «Комсомольская правда» глава Чувашии Михаил Игнатьев рассказал, что придерживается здорового образа жизни. Того же он ждет и от своих подчиненных.

- Если взять команду кабинета министров республики – никто не курит. Главы администраций районов и городов, включая глав сельских поселений – никто не страдает этой зависимостью. Руководители учреждений образования и спорта, культуры – никто не балуется. Мы заняли такую позицию четыре года назад, - признался Игнатьев.

При этом он отметил, что тем чиновникам Чувашии, которые обзаведутся вредной привычкой, придется «переходить на другую работу».

А выпивать, по мнению Игнатьева, можно только по большим праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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