С 20 декабря в Татарстане будет запрещено использовать пиротехнику вне спецплощадок

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-04T17:19:52+03:00

Специальные площадки для запуска пиротехники будут организованы во всех районах республики Фото: Евгения ГУСЕВА

Особый противопожарный режим будет действовать в регионе вплоть до 8 января 2020 года

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С 20 декабря 2019 года по 8 января 2020-го в Татарстане будет введен особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет использования пиротехники вне спецплощадок. Об этом сообщил глава МЧС республики Рафис Хабибуллин во время брифинга в Кабмине региона.

Он отметил, что спецплощадки будут организованы во всех районах Татарстана. Их игнорирование повлечет за собой штраф.

Проект постановления о введении режима находится на утверждении в Кабмине республики.

ИСТОЧНИК KP.RU