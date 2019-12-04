С 20 декабря в Татарстане будет запрещено использовать пиротехнику вне спецплощадок
Особый противопожарный режим будет действовать в регионе вплоть до 8 января 2020 года
Специальные площадки для запуска пиротехники будут организованы во всех районах республикиФото: Евгения ГУСЕВА
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С 20 декабря 2019 года по 8 января 2020-го в Татарстане будет введен особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет использования пиротехники вне спецплощадок. Об этом сообщил глава МЧС республики Рафис Хабибуллин во время брифинга в Кабмине региона.
Он отметил, что спецплощадки будут организованы во всех районах Татарстана. Их игнорирование повлечет за собой штраф.
Проект постановления о введении режима находится на утверждении в Кабмине республики.
ИСТОЧНИК KP.RU