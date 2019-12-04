Стали известны подробности о том, как в Татарстане провалились под лёд рыбаки

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-04T13:11:04+03:00

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Вчера, 3 декабря, в 7.47 на реке Мёша в Лаишевском районе республики вблизи деревни Макаровка сотрудники МЧС Татарстана выезжали на спасение двух рыбаков, провалившихся под лёд. Когда приехали на место выяснили, что мужчины сумели выбраться из полыньи самостоятельно.

Сегодня, 4 декабря, стали известны подробности ЧП. Оказалось, что два 62-летних рыбака отправились на рыбалку на снегоходе "Бурлак". Транспортное средство попало в полынью, и затонуло. Мужчины успели спрыгнуть, и выбрались на безопасное место самостоятельно.

- Спасатели посадили рыбаков на борт «Хивус 10» отогрели и доставили в село Макаровка, которое находится в 1,5-2 километрах, - рассказали в МЧС Татарстана. - От помощи медиков они отказались. На берегу у рыбаков находился автомобиль "Шкода Октавия", обоих передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU