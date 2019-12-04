2019-12-04T12:51:41+03:00
Происшествия

В Татарстане во время очистки нефтяного резервуара начался пожар

Информации о пострадавших уточняется [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Пожар в селе Калейкино Альметьевского района республики начался 4 декабря в 10.28. Во время проведения плановых работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч "квадратов".

По предварительным данным, работы проводили сотрудники подрядной организации.

Когда на место ЧП приехали сотрудники МЧС Татарстана, то они обнаружили, что горит неэксплуатируемый резервуар снаружи и в обваловании, внутри самого резервуара сильное задымление.

Спустя некоторое время удалось локализовать пожар.

- Информация по погибшим и пострадавшим уточняется, - сообщили в пресс-слубе МЧС Татарстана. - Организованы поисковые работы. Причина происшествия устанавливается.

Собственные источники "Комсомольской правды Казань" сообщили, что идут поиски двух мужчин, проводивших очистные работы.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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