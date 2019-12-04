За эффективную работу правительства Татарстан получит более 1 миллиарда рублей
Документ опубликован на портале кабмина России
Правительство России выделило 50 субъектам страны гранты на общую сумму в 45 миллиардов рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Правительство России выделило 50 субъектам страны гранты на общую сумму в 45 миллиардов рублей. Регионы получат деньги в соответствии с эффективностью работы местной власти в 2019 году.
В частности, оценивались уровень доверия жителей региона к главе государства, число высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, уровень бедности и размер зарплат в регионе.
Так, Татарстану направят 1,1 миллиарда рублей. Соответствующий документ опубликован на портале кабмина России.
ИСТОЧНИК KP.RU