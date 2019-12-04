В селе Вятское Ярославской области прошло очередное заседание Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО России

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-04T10:20:42+03:00

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Ректор Университета управления «ТИСБИ», заместитель Председателя Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО РФ, национальный координатор сети «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» РФ Нэлла Прусс приняла участие в работе комитета

В заседании Координационного комитета приняли участие: программный специалист по программе УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО Сектора образования ЮНЕСКО в Париже Инга Нишанян, заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства образования РФ Борис Железов, представитель Министерства культуры РФ, президент Российской академии образования Юрий Зинченко, основатель историко-культурного комплекса «Вятское» Олег Жаров и многие другие.

На заседании обсуждались итоги 40-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в Париже. Тема этого года - «(RE)GENERATION», роль молодежи в формировании глобальной повестки дня во имя мира.

На заседании Координационного комитета были рассмотрены многочисленные заявки вузов на открытие кафедр ЮНЕСКО. В числе претендентов – старейшие вузы Московской, Рязанской, Ярославской областей и других регионов.

Ректор Университета управления «ТИСБИ» Нэлла Прусс рассказала об успешном опыте становления кафедры ЮНЕСКО в вузе, о взаимодействии кафедры с сетью Ассоциированных школ ЮНЕСКО России, привела лучшие примеры.

Международная кафедра ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ» стала инновационным центром по разработке, апробации и распространению передового опыта в области подготовки и переподготовки специалистов в условиях рыночной экономики и объединила участников всех трех Сетей. Именно Международная кафедра ЮНЕСКО играет важную роль в обмене опытом, знаниями и информацией по всему комплексу вопросов, и непосредственное идеологическое, учебное и научное сопровождение всех Проектов, обеспечивая преемственность распространения гуманистических идеалов ЮНЕСКО.

Одной из основных тем заседания стало включение историко-культурного комплекса «Вятское» в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил Ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

Нэлла Прусс, Ректор Университета управления «ТИСБИ», заместитель Председателя Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО РФ, национальный координатор сети «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» РФ:

«Если, как минимум, один российский объект ежегодно будет отмечен ЮНЕСКО – это уже колоссальный успех и высокий результат для любого региона. Включение комплекса «Вятское» в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО послужит сохранению историко-культурного комплекса и откроет новые возможности для его развития»

На сегодняшний день благодаря стараниям бизнесмена, основателя историко-культурного комплекса «Вятское» Олега Жарова в селе отреставрированы более 30-ти памятников историко-культурного наследия и объектов показа, включенных в музейную деятельность. Каждый объект отражает уникальные особенности региона, своеобразие и богатство местной культуры. Музейный фонд комплекса составляют около 30 тысяч экспонатов, часть из которых включены в состав Музейного фонда России.

В рамках программы, участники сессии познакомились с историей и достопримечательностями села Вятское, которое включено в список самых красивых деревень России и насчитывает 53 объекта культурного наследия.