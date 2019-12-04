От условного срока до колонии: в Казани прокурор выступил в прениях по делу о «черных банкиров»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-04T11:40:51+03:00

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В Казани продолжается судебный процесс по уголовному делу «черных банкиров». Так, троих горожан обвиняют в незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств. Речь идет о сумме более 155 миллионов рублей.

На данному этапе прокурор в качестве гособвинителя выступил в прениях по данному делу. Он просит для двух подсудимых 3 года и 3 года 2 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, а для третьего 3 года и 4 месяца колонии общего режима.

Отметим, по версии следствия, такую огромную сумму фигуранты дела и другие неустановленные лица вывели со счетов заказчиков в период с октября 2016 года по февраль 2018 года. За свои услуги «черные банкиры» брали от 9 до 13% от выводимой суммы. В итоге им удалось «заработать» более 15 миллионов рублей.

Действовали по следующей схеме – деньги юрлиц-заказчиков сначала переводили на счета фирм-однодневок, а после на счета реальных компаний, продающих посуду, и под видом реализации продукции деньги обналичивались и передавались клиенту.

- Свою вину фигуранты дела не признали. В ходе следствия был наложен арест на средства одного из них в сумме 959 тысяч рублей, - сообщают о ходе судебного процесса в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU