В Набережных Челнах начали тестировать беспилотный грузовик КАМА3-4308

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-04T09:39:36+03:00

Машина без водителя пока осваивает доставку кабин с прессово-рамного завода на автомобильный

Изменить размер текста: A A

В татарстанском автограде начались испытания настоящего беспилотного грузовика КАМА3-4308. Машина без водителя будет заниматься доставкой кабин с прессово-рамного завода на автомобильный для дальнейшей сборки своих собратьев.

Данный робо-проект на татарстанском автоконцерне назвали «Одиссей». Машину для него собрали из дизельного грузовика. Его оснастили видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами. Кроме того, беспилотник оборудовали промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном, последний уж явно исключительно для экстренных случаев. Все данный с этих систем попадают в электронный мозг машины – компьютер. Сообщает пресс-служба завода КАМАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU