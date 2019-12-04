Нашла у парня в телефоне интим-фото его бывшей и выложила в соцсети: теперь девушку будут судить за это
В татарстанском Лениногорске 25-летнюю девушку обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни.
Как следует из материалов уголовного дела, 6 июля этого года она гостила в квартире своего парня. Тот нечаянно оставил девушку один на один со своим мобильным телефоном. Она этим, конечно, воспользовалась и нашла сохраненные интим-фото своей соперницы – бывшей девушки своего избранника.
Из чистой ревности, как она потом призналась, обвиняемая скопировала пять откровенных снимков на свой телефон, а после разместила в соцсети на всеобщее, как говорится, обозрение.
- Свою вину девушка признала. Расследование уголовного дела завершено, все его материалы уже направлены в суд для рассмотрения, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU