Нашла у парня в телефоне интим-фото его бывшей и выложила в соцсети: теперь девушку будут судить за это

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-04T09:05:07+03:00

Не нужно было парню оставлять свой телефон без присмотра.

Сделала это жительница Татарстана, как она сказала, из чистой ревности

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В татарстанском Лениногорске 25-летнюю девушку обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Как следует из материалов уголовного дела, 6 июля этого года она гостила в квартире своего парня. Тот нечаянно оставил девушку один на один со своим мобильным телефоном. Она этим, конечно, воспользовалась и нашла сохраненные интим-фото своей соперницы – бывшей девушки своего избранника.

Из чистой ревности, как она потом призналась, обвиняемая скопировала пять откровенных снимков на свой телефон, а после разместила в соцсети на всеобщее, как говорится, обозрение.

- Свою вину девушка признала. Расследование уголовного дела завершено, все его материалы уже направлены в суд для рассмотрения, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU