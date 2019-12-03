В центре Казани из-за "новогодней гирлянды" в виде раскаленного до красна провода образовалась пробка

СЕГОДНЯ 17:18 2019-12-03T17:18:30+03:00

После хлопка со снопом искр он оборвался и упал на дорогу [видео]

Изменить размер текста: A A

Вечером, 3 декабря, центр Казани «встал». Дело в том, что из-за обрыва провода на перекрёстке улиц Островского и Пушкина там образовалась серьезная пробка.

Момент возгорания и обрыва провода появился в соцсетях. На кадрах видно, как грузовая машина не решается проехать под искрами. Сам провод интернет-пользователи назвали новой новогодней гирляндой.

На кадрах видно, что он сначала раскалился до красна, а после хлопка со снопом искр обрывается и падает на землю, где продолжает гореть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/747579" frameborder="0"></iframe> В центре Казани из-за обрыва раскаленного до красна провода образовалась пробка.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU