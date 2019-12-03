В центре Казани из-за "новогодней гирлянды" в виде раскаленного до красна провода образовалась пробка
Вечером, 3 декабря, центр Казани «встал». Дело в том, что из-за обрыва провода на перекрёстке улиц Островского и Пушкина там образовалась серьезная пробка.
Момент возгорания и обрыва провода появился в соцсетях. На кадрах видно, как грузовая машина не решается проехать под искрами. Сам провод интернет-пользователи назвали новой новогодней гирляндой.
На кадрах видно, что он сначала раскалился до красна, а после хлопка со снопом искр обрывается и падает на землю, где продолжает гореть.
В центре Казани из-за обрыва раскаленного до красна провода образовалась пробка.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU