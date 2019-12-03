2019-12-03T18:21:18+03:00
Общество

4 декабря без света оставят частный сектор Приволжского района Казани

Причина отключения электричества в плановом ремонте и техобслуживании на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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В эту среду, 4 декабря, жителей ряда домов приволжского района Казани на день оставят без света. Отключение электричества в этот раз коснется исключительно частного сектора.

Так, с 8.00 до 18.00 обесточат дома, расположенные на улицах: 1-я Давликеевская, 2-я Зеленая, 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, 2-я Овражная, 2-я Центральная, 3-я Центральная, 4-я Давликеевская, 5-я Давликеевская, 11-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Атнинская, Башкирская, Гостеприимный переулок, Лиственная, Локомотивная, Люблинская, Мира, Нижнекамская, Овражная, Пологая, Рассветная, Солнечная, Техническая и Центральная.

Причина отключения электричества в плановом ремонте ЛЭП, электротехнического оборудования, а также в техобслуживании его на распределительных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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