«Электротранспорт» Набережных Челнов выплатит 70,6 миллиона рублей за лизинговые автобусы

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-03T17:55:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Арбитражный суд Татарстана вынес решение в отношении МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов. Ранее иск о выплате задолженности по уплате лизинговых платежей и расходов по госпошлине в отношении предприятия подала «Лизинговая компания «КАМАЗ».

Теперь «Электротранспорт» должен выплатить 70,6 миллиона рублей. Отметим, правда, что изначально истец планировал получить 120,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU