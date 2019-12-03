«Электротранспорт» Набережных Челнов выплатит 70,6 миллиона рублей за лизинговые автобусы
Арбитражный Суд Татарстана удовлетворил соответствующий иск автоконцерна КАМАЗ
Правда изначально истец планировал получить 120,8 миллионов рублей
Изменить размер текста:
Арбитражный суд Татарстана вынес решение в отношении МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов. Ранее иск о выплате задолженности по уплате лизинговых платежей и расходов по госпошлине в отношении предприятия подала «Лизинговая компания «КАМАЗ».
Теперь «Электротранспорт» должен выплатить 70,6 миллиона рублей. Отметим, правда, что изначально истец планировал получить 120,8 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU