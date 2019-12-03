2019-12-03T17:55:39+03:00
Общество

«Электротранспорт» Набережных Челнов выплатит 70,6 миллиона рублей за лизинговые автобусы

Арбитражный Суд Татарстана удовлетворил соответствующий иск автоконцерна КАМАЗ
Алина ГАБДУЛИНА
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Правда изначально истец планировал получить 120,8 миллионов рублейПравда изначально истец планировал получить 120,8 миллионов рублей
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Арбитражный суд Татарстана вынес решение в отношении МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов. Ранее иск о выплате задолженности по уплате лизинговых платежей и расходов по госпошлине в отношении предприятия подала «Лизинговая компания «КАМАЗ».

Теперь «Электротранспорт» должен выплатить 70,6 миллиона рублей. Отметим, правда, что изначально истец планировал получить 120,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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