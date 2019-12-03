Предложил посмотреть щенят: татарстанца будут судить за надругательство над 8-летней школьницей
Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего жителя Зеленодольска Ивана Никифорова. Его обвиняют в секс-насилии над 8-летней девочкой.
По версии следствия, днем 17 сентября этого года в Советском районе Казани пьяный Никифоров подошел на улице к группе девочек и предложил пойти с ним посмотреть щенят. Дети благоразумно отказались и ушли.
Но мужчина догнал одну из них – 8-летнюю школьницу, зажал ей рот и отвел в ближайшую лесопосадку. Там он, угрожая расправой, надругался над ребенком. После чего проводил свою жертву домой и пошел дальше спокойно выпивать. Девочка, встретившись с родителями, тут же рассказала о произошедшем с ней. Взрослые обратились в полицию. Никифорова задержали в тот же день.
- Свою вину мужчина не признает. Сейчас он находится под стражей. Расследование завершено, все материалы дела для рассмотрения отправлены в суд, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
Отмечается, что Никифоров уже был ранее судим за точно такое же преступления и отсидел за это 10 лет в колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU