2019-12-03T16:03:01+03:00
Происшествия

Предложил посмотреть щенят: татарстанца будут судить за надругательство над 8-летней школьницей

Свою вину мужчина так и не признал
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего жителя Зеленодольска Ивана Никифорова. Его обвиняют в секс-насилии над 8-летней девочкой.

По версии следствия, днем 17 сентября этого года в Советском районе Казани пьяный Никифоров подошел на улице к группе девочек и предложил пойти с ним посмотреть щенят. Дети благоразумно отказались и ушли.

Но мужчина догнал одну из них – 8-летнюю школьницу, зажал ей рот и отвел в ближайшую лесопосадку. Там он, угрожая расправой, надругался над ребенком. После чего проводил свою жертву домой и пошел дальше спокойно выпивать. Девочка, встретившись с родителями, тут же рассказала о произошедшем с ней. Взрослые обратились в полицию. Никифорова задержали в тот же день.

- Свою вину мужчина не признает. Сейчас он находится под стражей. Расследование завершено, все материалы дела для рассмотрения отправлены в суд, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Отмечается, что Никифоров уже был ранее судим за точно такое же преступления и отсидел за это 10 лет в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 15 ноября не выходит на связь: в Чувашии ищут пропавшего парня
ОТ ХИРУРГИИ ДО ФУТБОЛА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ГДЕ СМОГУТ ПРИМЕНЯТЬ СЕТИ 5G?
Больше всего в Татарстане компании задолжали зарплату работникам именно в Казани
4 декабря без света оставят частный сектор Приволжского района Казани
В Чувашии пожарные спасли из горящего здания 40 телят
«Электротранспорт» Набережных Челнов выплатит 70,6 миллиона рублей за лизинговые автобусы
В центре Казани из-за "новогодней гирлянды" в виде раскаленного до красна провода образовалась пробка
В Чебоксарах годовалый ребенок провалился в открытый люк: в отношении виновного перекатили уголовное дело
В Татарстане коровы "общаются" с ветеринарами с помощью "фитнес-браслетов"
В Казани скончалась народная артистка Татарстана Исламия Махмутова
Тимур Билялов из «Ак Барса» стал лучшим вратарем ноября в КХЛ
Зарезал всю его семью: появилось видео спасения 12-летнего мальчика от экс-отчима с ножом
Минздрав Татарстана: с ребенком, спасшимся от экс-отчима, который зарезал его семью, работают психологи
В 2019 году средняя взятка в бюджетной сфере Татарстана составила 102 тысячи рублей
Президент Татарстана взял под контроль вопрос об оказании помощи мальчику, мать которого и двух братьев жестоко убил экс-отчим
В Чувашии чиновник после пьяного ДТП сложил свои полномочия
В Чувашии в ноябре 2019-го пневмонией заболели почти 600 человек
ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП