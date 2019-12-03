2019-12-03T16:44:14+03:00
Дом. Семья

В Татарстане коровы "общаются" с ветеринарами с помощью "фитнес-браслетов"

Система сообщает точное время отела животных
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Минсельхозпрода ТатарстанаФото: пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана
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В то время, как вся Россия обсуждала коров, на которых надели VR-очки, в Татарстане не сидели сложа руки. Так, на сельхозпредприятии Мамадышского района буренкам выдали "фитнес-браслеты".

- Уникальная система, определяет время отела (родов – Ред.) каждой коровы с точностью до часа, и отправляет сообщение на телефон ветеринару, - объясняют в Минсельхозпроде Татарстана.

Так, «браслет» анализирует поведение коровы и отправляет сообщение ветеринару за час до отела. Так, специалист может прибыть на место, проконтролировать процесс и помочь животному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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