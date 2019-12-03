В Казани скончалась народная артистка Татарстана Исламия Махмутова
Актрисе было 76 лет
Фото: государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина
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Во вторник, 3 декабря, скончалась заслуженная артистка РСФСР и народная артистка Татарстана Исламия Махумтова. Об утрате сообщил государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Актрисе было 76 лет.
Служить в театре Тинчурина Ислмия Махумтова начала в 19 лет. С тех пор актриса сыграла в десятках различных спектаклей и завоевала любовь тысяч людей. Коллеги и зрители выражают слова соболезнования родным артистки.
Прощание с Махмутовой состоится в среду, 4 декабря, в 10.00 в стенах театра.
ИСТОЧНИК KP.RU
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