Зарезал всю его семью: появилось видео спасения 12-летнего мальчика от экс-отчима с ножом
В соцсетях появилось видео спасения 11-летнего Никиты, чья семья стала жертвой нападения пьяного экс-отчима ночью 3 декабря. Мальчик сумел выскочить в окно своей квартиры, расположенной на первом этаже, и босиком в одних трусах добежать в круглосуточную пекарню, чтобы позвать на помощь. Оставляя окровавленные следы на полу, Никита не сразу находит отклик. Ему пришлось пройти в служебное помещение, откуда с ним в общий зал вышли сотрудницы пекарни.
В Татарстане камеры системы видеонаблюдения засняли, как мальчик, мать которого, а также двух братьев, зарезал экс-отчим, пришел просить помощи у взрослых.
Также на записи видно, как водитель "скорой" расстилает мягкие носилки, и на них укладывают завернутого в одеяло ребенка. Сейчас мальчик находится в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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