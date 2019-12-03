С 15 ноября не выходит на связь: в Чувашии ищут пропавшего парня
О судьбе Юрия Никифорова - жителя поселка Новое Атлашево, что в Чебоксарском районе, до сих пор ничего неизвестно
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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15 ноября в поселке Новое Атлашево, что в Чебоксарском районе Чувашии, 24-летний Юрий Никифоров вышел из дома. Больше на связь с родными он не выходил.
Известно, что Юрий ростом около 174 сантиметров имеет нормальное телосложение, светлые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем предположительно были черная куртка и синие джинсы.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении парня, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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