2019-12-03T15:43:38+03:00
Спорт

Тимур Билялов из «Ак Барса» стал лучшим вратарем ноября в КХЛ

14 ноября он установил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии
Наиля ГАЛИМОВА
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Тимур Билялов.Тимур Билялов.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Вратарь и воспитанник казанского «Ак Барса» Тимур Билялов признан лучшим вратарем КХЛ в ноябре 2019 года. Он сыграл шесть матчей и выиграл четыре из них. В том числе Билялов провёл две игры на ноль при 96.18 процентах отражённых бросков и коэффициенте надёжности 0.93.

Также напомним, что 14 ноября в матче с челябинским «Трактором» голкипер казанского клуба установил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии. Билялов не пропускал 316 минут и 9 секунд подряд.

Тимур Билялов начинал играть в Казани, кроме «Ак Барса» также выступал за «Ирбис», «Барс», альметьевский «Нефтяник», орский «Южный Урал», Ханты-Мансийскую «Югру». В предыдущем сезоне защищал ворота рижского «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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