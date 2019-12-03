Тимур Билялов из «Ак Барса» стал лучшим вратарем ноября в КХЛ

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-03T15:43:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Вратарь и воспитанник казанского «Ак Барса» Тимур Билялов признан лучшим вратарем КХЛ в ноябре 2019 года. Он сыграл шесть матчей и выиграл четыре из них. В том числе Билялов провёл две игры на ноль при 96.18 процентах отражённых бросков и коэффициенте надёжности 0.93.

Также напомним, что 14 ноября в матче с челябинским «Трактором» голкипер казанского клуба установил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии. Билялов не пропускал 316 минут и 9 секунд подряд.

Тимур Билялов начинал играть в Казани, кроме «Ак Барса» также выступал за «Ирбис», «Барс», альметьевский «Нефтяник», орский «Южный Урал», Ханты-Мансийскую «Югру». В предыдущем сезоне защищал ворота рижского «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU