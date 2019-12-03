2019-12-03T14:32:12+03:00
Общество

Президент Татарстана взял под контроль вопрос об оказании помощи мальчику, мать которого и двух братьев жестоко убил экс-отчим

Рустаму Минниханову уже доложили о трагедии
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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История о жестоком убийстве в Менделеевске, которое произошло ночью 3 декабря, дошла до президента Татарстана Рустама Минниханова. Он, в свою очередь, поручил взять под контроль вопрос об оказании помощи мальчику, мать которого и двух братьев убил экс-отчим. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Напомним, 41-летний Айнур Харисов зарезал свою жену и заступившегося за нее пасынка из-за ревности. Также жертвой мужчины стал его собственный двухлетний сын. В квартире в этот момент находился еще один ребенок – 12-летний сын возлюбленной Харисова. Мальчик вылез из окна квартиры и побежал за помощью в пекарню.

Отметим, что после убийства Харисов сбежал из квартиры. Однако очень скоро он был найден в подвале одной из многоэтажек Елабуги. Мужчина хотел покончить жизнь самоубийством, но испугался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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