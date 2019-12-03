УНИКС дома обыграл ЦСКА в матче лиги ВТБ

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-03T13:27:49+03:00

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Накануне УНИКС дома обыграл действующего чемпиона Евролиги и Единой лиги ВТБ со счетом 94:86, уступив лишь в первой четверти. Эта победа стала для казанцев третьей подряд над московской командой в турнире. Предыдущие две были в прошлом сезоне.

– Победа особенно важна для команды после последних неудачных результатов. Нам нужна была одна убедительная победа, чтобы улучшить своё психологическое состояние. В последний месяц оно пострадало из-за поражений. Победа нужна была всем. От нашего президента, который поддерживал нас, несмотря на разочаровывающие результаты, до тренеров и игроков, – прокомментировал победу главный тренер казанцев Димитрис Прифтис.

Самым результативным игроком матча стал Эрик Макколум, набравший 30 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU