УНИКС дома обыграл ЦСКА в матче лиги ВТБ
Накануне УНИКС дома обыграл действующего чемпиона Евролиги и Единой лиги ВТБ со счетом 94:86, уступив лишь в первой четверти. Эта победа стала для казанцев третьей подряд над московской командой в турнире. Предыдущие две были в прошлом сезоне.
– Победа особенно важна для команды после последних неудачных результатов. Нам нужна была одна убедительная победа, чтобы улучшить своё психологическое состояние. В последний месяц оно пострадало из-за поражений. Победа нужна была всем. От нашего президента, который поддерживал нас, несмотря на разочаровывающие результаты, до тренеров и игроков, – прокомментировал победу главный тренер казанцев Димитрис Прифтис.
Самым результативным игроком матча стал Эрик Макколум, набравший 30 очков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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