Из ревности зарезал жену и детей: как задержали сбежавшего татарстанца

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-03T13:15:48+03:00

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Сбежавшего после кровавой резни в Менделеевске, 41-летнего Айнура Харисова задержали в Елабуге. Как стало известно "Комсомольской правде-Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, мужчину нашел местный участковый в подвале одной из многоэтажек. Харисов был весь в крови.

По одной из гипотез, ревнивец зарезал жену и двух детей на фоне хронического алкоголизма. Харисов, состоящий на учете в наркодиспансере, мог просто принял свои алкогольные фантазии за действительность - поймал "белую горячку".

Напомним, нападение на Ангелину Г, ее сыновей произошло в Менделеевске, ночью во вторник, 3 декабря. В пекарню по улице Юбилейной прибежал 11-летний мальчик в одних трусах. Работницам ребенок рассказал, что его отчим напал с ножом на его мать, старшего брата и пообещал заняться им самим, но пока потребовал уйти в комнату. Ребенок не стал дожидаться расправы и сбежал через окно.

Мальчик сразу рассказал полицейским, что нападение на семью совершил отчим 41-летний Айнур Харисов. В квартире стражи порядка обнаружили тела 38-летней Ангелины и ее 19-летнего сына, младший двухлетний мальчик был еще жив, но врачи не смогли спасти его - ребенок умер от ножевых ранений.

ИСТОЧНИК KP.RU