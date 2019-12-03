Житель Чебоксар купил через интернете свои же автозеркала

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-03T12:17:54+03:00

Так, полицейским удалось задержать подозреваемого в кражах зеркал с иномарок

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Житель Чебоксар в результате кражи лишился зеркал заднего вида своего автомобиля. В полицию мужчин обращаться не стал и решил купить новые в интернете. Нашел подходящие и связался с их хозяином.

После покупки водитель заметил, что новые зеркала внешне похожи на те, что были ранее у него украдены. Да и сам продавец показался мужчине подозрительным. Вот тогда-то мужчина и пошел к правоохранителям.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении краж сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за совершение имущественного преступления 21-летнего чебоксарца. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания, рассказав, что похищенные детали он реализовывал через Интернет, - сообщает МВД Чувашии.

Сейчас известно о четырех кражах , которые мог совершить парень. Однако в ходе обыска его квартиры были обнаружены еще несколько автозеркал, происхождение которых выясняется.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU