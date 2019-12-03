2019-12-03T12:17:54+03:00
Происшествия

Житель Чебоксар купил через интернете свои же автозеркала

Так, полицейским удалось задержать подозреваемого в кражах зеркал с иномарок
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: МВД ЧувашииФото: МВД Чувашии
Изменить размер текста:

Житель Чебоксар в результате кражи лишился зеркал заднего вида своего автомобиля. В полицию мужчин обращаться не стал и решил купить новые в интернете. Нашел подходящие и связался с их хозяином.

После покупки водитель заметил, что новые зеркала внешне похожи на те, что были ранее у него украдены. Да и сам продавец показался мужчине подозрительным. Вот тогда-то мужчина и пошел к правоохранителям.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении краж сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за совершение имущественного преступления 21-летнего чебоксарца. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания, рассказав, что похищенные детали он реализовывал через Интернет, - сообщает МВД Чувашии.

Сейчас известно о четырех кражах , которые мог совершить парень. Однако в ходе обыска его квартиры были обнаружены еще несколько автозеркал, происхождение которых выясняется.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии чиновник после пьяного ДТП сложил свои полномочия
В Чувашии в ноябре 2019-го пневмонией заболели почти 600 человек
ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП
УНИКС дома обыграл ЦСКА в матче лиги ВТБ
Из ревности зарезал жену и детей: как задержали сбежавшего татарстанца
В Марий Эл сосед спас во время пожара спящих супругов
«Даже там не можете навести порядок»: казанцев пугает стая собак в парке Урицкого
Проект мусоросжигательного завода под Казанью одобрен Главгосэкспертизой
Погода в Татарстане на неделю: снег, сильный ветер, метель и потепление до +2
В Набережных Челнах ищут женщину, которая пропала 10 дней назад
В Татарстане два рыбака провалились под лёд
В Марий Эл "Газель" врезалась в стоящую фуру
В Татарстане ранее судимый мужчина зарезал экс-жену, пасынка и собственного 2-летнего сына
В Татарстане лихач на скорости вылетел в кювет и погиб
Жив, но замерз и очень устал: как в Чувашии всю ночь искали пропавшего рыбака
До 2025 года в Марий Эл переселят жителей 400 аварийных домов
Пошли гулять по лесу и не вернулись: в Татарстане найдены изрезанные тела супругов-пенсионеров
«Смогу жить самостоятельно»: с 2020 года в Татарстане заработают курсы адаптации для подростков с психическими расстройствами
Новый год 2020 в Чебоксарах: в парке имени Андрияна Николаева открылся Дом Снеговика
Не налила водки, и он ударил: женщина не снесла от кавалера такого отношения и схватила нож
«Это антисанитария!»: жительница Казани пожаловалась на состояние детского сада №43
12 ударов молотком: жителя Чувашии будут судить за убийство знакомого