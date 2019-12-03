Житель Чебоксар купил через интернете свои же автозеркала
Житель Чебоксар в результате кражи лишился зеркал заднего вида своего автомобиля. В полицию мужчин обращаться не стал и решил купить новые в интернете. Нашел подходящие и связался с их хозяином.
После покупки водитель заметил, что новые зеркала внешне похожи на те, что были ранее у него украдены. Да и сам продавец показался мужчине подозрительным. Вот тогда-то мужчина и пошел к правоохранителям.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении краж сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за совершение имущественного преступления 21-летнего чебоксарца. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания, рассказав, что похищенные детали он реализовывал через Интернет, - сообщает МВД Чувашии.
Сейчас известно о четырех кражах , которые мог совершить парень. Однако в ходе обыска его квартиры были обнаружены еще несколько автозеркал, происхождение которых выясняется.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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