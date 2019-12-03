2019-12-03T10:48:49+03:00
Общество

Погода в Татарстане на неделю: снег, сильный ветер, метель и потепление до +2

В предстоящие дни в регионе будет ощущаться влияние смещающихся циклонов
Олег ЛУГОВОЙ
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Осадки и потепление продержится и в субботу.Осадки и потепление продержится и в субботу.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Если в этот вторник, 3 декабря, в Татарстане существенных осадков не ожидается, то уже на следующий день (4 декабря) из-за нахождения региона в ложбине северного циклона прогнозируется снег, причем в большинстве районов, температура воздуха будет на прежнем уровне от -4 до -9 градусов.

Дело в том, что по прогнозам Гидрометцентра Татарстана, с этого дня и до конца недели республика будет находится под влиянием смещающихся циклонов.

В четверг, 5 декабря, ночью при прояснениях дело может дойти до -17 градусов. Днем чуть потеплее от -5 до -10 градусов. Если и будет снег, то только небольшой, да и то в отдельных районах Татарстана.

А вот в пятницу, 6 декабря, через республику должен пройти уже теплый фронт. Он в свою очередь принесет в регион снег, в том числе и мокрый, сильный ветер – до 17 м/с, метель, гололед и потепление днем максимум до +2 градусов. К слову, по предварительному прогнозу, такая теплая погода сохраниться и в субботу, 7 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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