В Набережных Челнах ищут женщину, которая пропала 10 дней назад

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-03T10:27:50+03:00

О местонахождении Эльвиры Кагыркиной ничего не известно с 23 ноября

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В Набережных Челнах идут поиски 44-летней Эльвиры Кагыркиной. Она ушла из дома 23 ноября, но до сих пор не вернулась обратно.

Известно, что женщина ростом около 163 сантиметров имеет среднее телосложение, светлые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи на ней были вязанные шапка и шарф кораллового цвета, светло-розовый пуховик, бордовые брюки и черные полусапожки. При себе пропавшая имела черную сумку.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Эльвиры Кагыркиной, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU