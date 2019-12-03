В Татарстане два рыбака провалились под лёд

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-03T10:11:48+03:00

На помощь рыбакам отправились спасатели на судне на воздушной подушке Фото: Из материалов пресс-службы

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Во вторник, 3 декабря, в 7.42 по телефону "112" очевидцы сообщили, что двое мужчин упали в полынью на реке Меша в Лаишевском районе республики. На место сразу выехали спасатели МЧС Татарстана на судне на воздушной подушке «Хивус-10» из Лаишевского временного спасательного поста в селе Ташкирмень.

Прибы на место увидели двух пострадавших, которые к этому времени уже самостоятельно выбрались из полыньи. От помощи медиков они отказались, но из-за того, что оба промокли, их доставили на берег.

- На рыбаков будет составлен административный протокол за выход на лёд менее 7 сантиметров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Штраф от 1500 до 2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU