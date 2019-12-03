В Татарстане два рыбака провалились под лёд
Во вторник, 3 декабря, в 7.42 по телефону "112" очевидцы сообщили, что двое мужчин упали в полынью на реке Меша в Лаишевском районе республики. На место сразу выехали спасатели МЧС Татарстана на судне на воздушной подушке «Хивус-10» из Лаишевского временного спасательного поста в селе Ташкирмень.
Прибы на место увидели двух пострадавших, которые к этому времени уже самостоятельно выбрались из полыньи. От помощи медиков они отказались, но из-за того, что оба промокли, их доставили на берег.
- На рыбаков будет составлен административный протокол за выход на лёд менее 7 сантиметров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Штраф от 1500 до 2000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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