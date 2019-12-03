В Марий Эл "Газель" врезалась в стоящую фуру

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-03T09:51:31+03:00

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Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло 2 декабря в 22.38 на 2 километре объездного участка автодороги "Йошкар-Ола – Зеленодольск" в Медведевском районе вблизи поселка Куяр. По предварительным данным, 30-летний водитель "Газели" из Татарстана превысил безопасную скорость, не соблюдал дистанцию и врезался в многотонную фуру MAN, стоявшую на обочине.

В результате столкновения водитель минигрузовика оказался зажат в кабине.

- На место ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия незамедлительно выдвинулась оперативная группа Центрального аварийно-спасательного отряда, - сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службе. - Прибыв на место, деблокировали пострадавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали сотрудникам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU