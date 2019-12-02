Пошли гулять по лесу и не вернулись: в Татарстане найдены изрезанные тела супругов-пенсионеров

СЕГОДНЯ 19:22 2019-12-02T19:25:46+03:00

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В Татарстане супруги-пенсионеры пошли гулять по лесу у села Шемордан Сабинского района и пропали. Когда они не вернулись домой, на их поиски выдвинулись обеспокоенные родственники и знакомые. Найти их удалось только ближе к ночи. 65-ти и 62-летние супруги были жестоко убиты – их буквально изрезали. На их телах было найдено множество ножевых ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

- Идет поиск причастных к совершению этого преступления лиц. Расследование продолжается, - сообщил в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU