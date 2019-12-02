12 ударов молотком: жителя Чувашии будут судить за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-02T17:35:47+03:00

А все так хорошо начиналось – пришел в гости, застолье

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Завершено расследование уголовного дела об убийстве, возбужденного в отношении 52-летнего жителя поселка Пинеры Шумерлинского района Чувашии.

По версии следствия, утром 10 сентября этого года в своем поселке он гостил в доме своего 52-летнего знакомого. Мужчины вместе выпивали. В ходе застолья произошла пьяная ссора. В ходе которой гость схватил молоток и жестоко избил им хозяина. Было нанесено не менее 12 ударов по голове и другим частям тела. Завершив расправу, обвиняемый поспешил скрыться с места преступления.

Избитого же им нашли его односельчане и то, правда, только вечером. Они вызвали «скорую», но мужчина скончался по пути в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого нашли и задержали. Мужчину до суда поместили под стражу.

- Расследование завершено, материалы дела направлены на рассмотрение в суд, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Следует отметить, что обвиняемый ранее уже был судим, в том числе и за убийство. В последний раз он освободился из колонии 23 августа этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU