2019-12-02T16:51:08+03:00
Общество

Билайн снизил цены на безлимитный интернет в Финляндии и Эстонии

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Билайн снизил стоимость опции «Безлимитный интернет в роуминге» для туристов, планирующих провести Рождество и новогодние каникулы в Финляндии и Эстонии.

Ориентируясь на постоянный рост потребления мобильного интернета за границей, Билайн продолжает снижать стоимость популярной опции «Безлимитный интернет в роуминге». Воспользоваться предложением путешественники смогут в период с 26 ноября 2019 года по 10 января 2020 года. Стоимость опции составит всего 199 рублей в день вместо 350 рублей.

Традиционные рождественские ярмарки, концерты и необычные фестивали, путешествия по европейским городам и знакомство с местными достопримечательностями для поклонников спокойного отдыха или же долгожданное открытие горнолыжного сезона для экстремалов – все это и не только ждёт российских путешественников, решивших провести праздники в Финляндии или Эстонии. По данным Билайн.Аналитика, чаще всего Финляндию и Эстонию посещают жители Западного региона, на втором месте по количеству роумеров из России – москвичи.

Подключить услугу «Безлимитный интернет в роуминге» можно с помощью специальной команды *110*20171# сразу же после прибытия в любой из городов Эстонии или Финляндии. Принцип работы услуги прост: первые 100 МБ интернет-трафика в сутки предоставляются на максимальной скорости, далее автоматически действует 1 ГБ дополнительного интернет-трафика на высокой скорости всего за 99 рублей. После его исчерпания скорость снижается до 128 Кбит/сек., которой достаточно для общения в мессенджерах, социальных сетях и использования поисковиков.

Плата за услугу 199 рублей в сутки списывается только в случае фактического начала использования мобильного интернета. Акция доступна для клиентов предоплатных тарифов.

Организатор акции ПАО «ВымпелКом». Подробнее об акции на сайте.

ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636

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