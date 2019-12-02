2019-12-02T16:45:43+03:00
Происшествия

В Марий Эл в пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

Когда спасатели приехали к полыхающему дому, отстоять его было уже невозможно
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МЧС Марий ЭлФото: МЧС Марий Эл
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Во вторник, 2 декабря, в деревне Малый Шуйбеляк, что в Новоторъяльском районе Марий Эл, загорелся деревянный дом. Полыхающую крышу в два часа ночи заметили соседи, которые и вызвали пожарных.

- К сожалению, пожар был обнаружен слишком поздно – с момента обнаружения возгорания до сообщения о произошедшем в пожарную охрану прошло более 20 минут, к прибытию пожарных подразделений отстоять дом было уже невозможно, - сообщает МЧС Марий Эл.

Когда горение ликвидировали, внутри было обнаружено тело 57-летнего хозяина дома. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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