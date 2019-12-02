2019-12-02T15:51:03+03:00
Происшествия

В Татарстане после заноса иномарка залетела под две фуры: погибли водитель и ее 9-летняя дочь

ДТП произошло при попытке завершить обгон [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: vk.com/elabuga_news_onlineФото: vk.com/elabuga_news_online
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Смертельная авария произошла 2 декабря в Менделеевском районе Татарстана возле села Енабердино. Все произошедшее запечатлела камера видеорегистратора большегруза.

В Татарстане после заноса иномарка залетела под две фуры.соцсети

Иномарка Хёндэ, которой управляла 36-летняя женщина, решила обогнать впереди идущую фуру. Ее автомобиль уже завершал маневр обгона, и легковушка пытается пристроиться на своей полосе, но ее заносит. Хёндэ правой пассажирской стороной бьется о встречную фуру, после чего этот автомобиль откидывает на большегруз, который он только что обогнал.

В результате столкновения легковушка превратилась в груду искореженного металла. Шансов выжить ни у водителя, ни у ее девятилетней дочери, не было. Они скончались на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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