В Татарстане после заноса иномарка залетела под две фуры: погибли водитель и ее 9-летняя дочь

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-02T15:51:03+03:00

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Смертельная авария произошла 2 декабря в Менделеевском районе Татарстана возле села Енабердино. Все произошедшее запечатлела камера видеорегистратора большегруза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="176" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/747322" frameborder="0"></iframe> В Татарстане после заноса иномарка залетела под две фуры.соцсети

Иномарка Хёндэ, которой управляла 36-летняя женщина, решила обогнать впереди идущую фуру. Ее автомобиль уже завершал маневр обгона, и легковушка пытается пристроиться на своей полосе, но ее заносит. Хёндэ правой пассажирской стороной бьется о встречную фуру, после чего этот автомобиль откидывает на большегруз, который он только что обогнал.

В результате столкновения легковушка превратилась в груду искореженного металла. Шансов выжить ни у водителя, ни у ее девятилетней дочери, не было. Они скончались на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU