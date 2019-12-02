В Татарстане после заноса иномарка залетела под две фуры: погибли водитель и ее 9-летняя дочь
Смертельная авария произошла 2 декабря в Менделеевском районе Татарстана возле села Енабердино. Все произошедшее запечатлела камера видеорегистратора большегруза.
В Татарстане после заноса иномарка залетела под две фуры.соцсети
Иномарка Хёндэ, которой управляла 36-летняя женщина, решила обогнать впереди идущую фуру. Ее автомобиль уже завершал маневр обгона, и легковушка пытается пристроиться на своей полосе, но ее заносит. Хёндэ правой пассажирской стороной бьется о встречную фуру, после чего этот автомобиль откидывает на большегруз, который он только что обогнал.
В результате столкновения легковушка превратилась в груду искореженного металла. Шансов выжить ни у водителя, ни у ее девятилетней дочери, не было. Они скончались на месте аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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