Жив, но замерз и очень устал: как в Чувашии всю ночь искали пропавшего рыбака

СЕГОДНЯ 19:49 2019-12-02T19:49:21+03:00

Мужчина приехал со своими друзьями половить рыбу и потерялся [фото]

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Рано утром в воскресенье, 1 декабря, пятеро жителей Красночетайского района Чувашии отправились на рыбалку. Добравшись, мужчины оставили машину у дороги, и пошли на соседние озера. Когда начало смеркаться четверо приятелей вышли к авто, а пятый нет.

Четыре часа рыбаки самостоятельно искали пропавшего – безрезультатно. Тогда они позвонили на номер "112". После о произошедшем узнали и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

- Учитывая серьезность ситуации, все делалось одновременно - и прозвон заявителя с друзьями, и подготовка выезда, проверка оборудования, и старт поиска, - сообщает организаторы отряда.

Поисковики начали свою работу в 23.30. К ним подключаются сотрудники местного отдела полиции, кинологсо служебной собакой и просто жители района.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

- Местность очень тяжелая, практически полное отсутствие дорог, заболоченные лесины, много стариц с неокрепшим льдом, в шаговой доступности-река Сура, - говорят волонтеры.

Лишь в 2.44 волонтеры услышат слабый отклик. В 2.47 он повторяется. Спустя 10 минут пропавшего рыбака все же удается найти.

Мужчина жив, но очень замер и устал. Несмотря на это, он пытался идти до дороге.

Лишь в 5.02 мужчина был передан бригаде «скорой». Его состояние оценивалось как стабильное. Он получил переохлаждение средней степени тяжести.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

ИСТОЧНИК KP.RU