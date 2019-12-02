В Казани медаль Лобачевского и 75 тысяч долларов США получил математик из Канады

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-02T14:42:11+03:00

Весь денежный фонд премии Лобачевского состоит из спонсорских средств

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В понедельник, 2 декабря, в стенах Казанского федерального университета прошла церемония награждения медалью и премией имени Николая Лобачевского. В этом году ее обладателем стал канадский математик Даниэль Вайс, доказавший гипотезу Хакена.

Награду ученому вручили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и ректор вуза Ильшат Гафуров.

Отметим, что премия имени Лобачевского составляет 75 тысяч долларов США. Весь денежный фонд состоит из спонсорских средств.

ИСТОЧНИК KP.RU