Новый год 2020 в Чебоксарах: в парке имени Андрияна Николаева открылся Дом Снеговика

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-02T18:47:38+03:00

Там появились нарядные елочки, арт-объекты, фотозоны, а также точки по продаже праздничных пряников и конфет

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В чебоксарском детском парке имени Андрияна Николаева открылся Дом Снеговика. К Новому году 2020 там появились нарядные елочки, арт-объекты и фотозоны. Кроме того, в парке теперь можно купить новогодние пряники и конфеты.

- В Доме Снеговика развернулась серия мастер-классов по росписи глиняных игрушек на елку, и имбирных пряников, изготовлению свечей из натуральной вощины, открыток в технике скрапбукинг и поделок из фетра, - рассказывает об открытие домика администрация города.

Творческие мастер-классы в Доме Снеговика будут проходить часто. Все желающие могут побывать на них со вторника по воскресенье с 10.00 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU