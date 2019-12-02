Новый год 2020 в Чебоксарах: в парке имени Андрияна Николаева открылся Дом Снеговика
В чебоксарском детском парке имени Андрияна Николаева открылся Дом Снеговика. К Новому году 2020 там появились нарядные елочки, арт-объекты и фотозоны. Кроме того, в парке теперь можно купить новогодние пряники и конфеты.
- В Доме Снеговика развернулась серия мастер-классов по росписи глиняных игрушек на елку, и имбирных пряников, изготовлению свечей из натуральной вощины, открыток в технике скрапбукинг и поделок из фетра, - рассказывает об открытие домика администрация города.
Творческие мастер-классы в Доме Снеговика будут проходить часто. Все желающие могут побывать на них со вторника по воскресенье с 10.00 до 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU