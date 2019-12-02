«Это антисанитария!»: жительница Казани пожаловалась на состояние детского сада №43
Жительница Казани Ильмира Н. пожаловалась на состояние детского сада №43 на улице Фучика. Со слов женщины, в учреждении «условия хуже некуда».
- Условия хуже некуда. Трехлетние дети в помещении с отходящей краской, полнейшая разруха. В нашем 21 веке. Это антисанитария. Почему должны страдать дети, и родители? – написала Ильмира на портале «Народный контроль».
Как утверждает женщина, она уже обращалось с жалобой непосредственно к заведующей детсадом. Однако та, якобы, сказала, что ремонт должны делать родители.
- Разве не закладываются деньги? – спрашивает Ильмира.
Заявка направлена Управлению образования города.
Фото: народный контроль
Фото: народный контроль
Фото: народный контроль
ИСТОЧНИК KP.RU