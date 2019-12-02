«Это антисанитария!»: жительница Казани пожаловалась на состояние детского сада №43

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-02T18:05:54+03:00

Со слов женщины, в учреждении «условия хуже некуда», а заведующая говорит о ремонте за счет родителей [фото]

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Жительница Казани Ильмира Н. пожаловалась на состояние детского сада №43 на улице Фучика. Со слов женщины, в учреждении «условия хуже некуда».

- Условия хуже некуда. Трехлетние дети в помещении с отходящей краской, полнейшая разруха. В нашем 21 веке. Это антисанитария. Почему должны страдать дети, и родители? – написала Ильмира на портале «Народный контроль».

Как утверждает женщина, она уже обращалось с жалобой непосредственно к заведующей детсадом. Однако та, якобы, сказала, что ремонт должны делать родители.

- Разве не закладываются деньги? – спрашивает Ильмира.

Заявка направлена Управлению образования города.

Фото: народный контроль

Фото: народный контроль

Фото: народный контроль

ИСТОЧНИК KP.RU