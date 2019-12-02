В Казани из-за ветрянки ввели карантин в Перинатальном центре РКБ

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-02T13:30:09+03:00

Есть вероятность ограничения посещений на время действия предписания Роспотребнадзора.

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В виду того, что в казанском Перинатальном центре РКБ зафиксирован случай ветряной оспы (ветрянки) в соответствие с предписанием Роспотребнадзора введен карантин.

Для госпитализации пациентов - как в плановом, так неотложном и экстренном порядках, в там до 19 декабря 2019 года включительно, нужно предоставить один из оригиналов указанных документов:

- о защитном уровне иммунитета по ветряной оспе (наличие IgG выше серой зоны), или

- о перенесенном заболевании ветряной оспы, или

- о завершённом курсе вакцинации против ветряной оспы: живая аттенуированная вакцина, 2 введения с разницей в 6 недель.

Если таких данных нет, то необходимо предъявить оригинал результата анализа на наличие защитного титра антител (IgG).

Такие справки необходимо предъявить для посещения беременных и родильниц их гостями. Для посетителей старше 55 лет, требуется справка об отсутствии контакта с инфекцией (действительна в течение 72 часов).

Есть вероятность ограничения посещений на время действия предписания Роспотребнадзора.

- Вакцинация беременных против кори и ветряной оспы не проводится, - сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU