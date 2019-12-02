Студентка Университета управления «ТИСБИ» удостоена специального приза в конкурсе «Путешествие к истокам» - 2019
Университет управления «ТИСБИ» уже который год выступает в качестве соорганизатора конкурса. В этом году он объединил 158 участников из 35 районов Татарстана. Множество студентов и школьников были отмечены дипломами и сертификатами в 7 номинациях: «Лучший проект в области событийного туризма», «Лучшая видеоэкскурсия», «Лучший маршрут активного туризма и отдыха», «Лучший маршрут гастрономического туризма», «Маршрут этнотуризма», «Лучший маршрут сельского туризма», «Лучший маршрут исторического наследия».
Обладательницей специального приза в номинации «Лучшая видеоэкскурсия» в категории 19-25 лет стала студентка Университета управления «ТИСБИ» Юлиана Горностаева. Ее видеоэкскурсия, по мнению жюри, стала одной из самых запоминающихся.
Республиканский конкурс «Путешествие к истокам» проходит в Казани уже в десятый раз. Он направлен на развитие туризма в Татарстане и дает возможность молодежи создавать собственные, инновационные проекты, связанные с культурным наследием республики.
Конкурс «Путешествие к истокам» в 2018 году.