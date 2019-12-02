2019-12-02T13:07:27+03:00
Экономика

Землю казанского вертолетного завода продают за 1,9 миллиарда рублей

Речь идет о территории площадью 19,9 гектара
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ru.wikipedia.org/Фото: ru.wikipedia.org/
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Компания "РТ-Капитал", которая является дочерней организацией госкорпорации "Ростех", продает земельно-имущественный комплекс Казанского вертолетного завода. Информация об этом аукционе опубликована на сайте компании.

Так, на продажу за 1,9 миллиарда рублей выставлено 19,9 гектара земли. Новый владелец данного участка будет выбран посредством электронного аукциона. Заявки на участие в нем принимаются вплоть до 26 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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