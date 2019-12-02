Более 100 тысяч горожан сможет обслуживать открытый в Авиастроительном районе Казани офис МФЦ
В этот понедельник, 2 декабря, в Авиастроительном районе Казани по адресу: ул. Максимова, д. 1, открылся новый офис Многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы». Он призван обслуживать более 100 тысяч горожан. Они будут получать около 190 государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
Это, например, подача заявления на оформление российского и заграничного паспортов, водительского удостоверения, получение ИНН, СНИЛС, материнского капитала, сведений из ЕГРН, оформление сделки с недвижимостью, регистрация юридического лица и получение справки об отсутствии или наличии судимости.
Всего в данном офисе будет работать 12 окон приема-выдачи документов. Предусмотрены там и терминал электронной очереди, инфомат «Электронный Татарстан», гостевые компьютеры, детский уголок, а также комната матери и ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU