В Марий Эл женщина-водитель на скорости врезалась в забор, ее с 3-летним сыном госпитализировали

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-02T12:15:47+03:00

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В воскресенье, 1 декабря, в 12.00 на 90-м километре автодороги «Йошкар-Ола-Уржум» в Сернурском районе Марий Эл автомобиль Lada Priora врезалась в забор.

По предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель превысила скорость и не справилась с управлением своей легковушки. В тот момент вовсю шел снег. Lada Priora в итоге вылетела с дороги в кювет, где и врезалась в деревянный забор.

- В результате этой аварии травмы различной степени тяжести получили водитель и ее 3-летний сын-пассажир. С места ДТП они были доставлены в больницу., - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU