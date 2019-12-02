В Татарстане с каждым годом растет число долгожителей, которым 100 лет

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-02T11:41:20+03:00

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С момента Всероссийской переписи населения 2010 года в Татарстане число долгожителей увеличилось на 215 человек. Так, на начало 2019-го в республике проживал 371 человек старше 100 лет. Причем большинство из них – 288, - это женщины.

Отметим, с годами в Татарстане сократилась разница в количестве долгожителей-женщин и долгожителей-мужчин. 9 лет назад в регионе численность таких представительниц прекрасного пола превышала количество представителей сильного почти в 7 раз. Сейчас же этот показатель снизился до 3,5.

Фото: instagram.com/tatarstanstat/

ИСТОЧНИК KP.RU