В Татарстане с каждым годом растет число долгожителей, которым 100 лет
На начало 2019-го в республике проживал 371 человек, перешагнувший этот возрастной рубеж [инфографика]
С годами сократилась разница в количестве долгожителей-женщин и долгожителей-мужчинФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
С момента Всероссийской переписи населения 2010 года в Татарстане число долгожителей увеличилось на 215 человек. Так, на начало 2019-го в республике проживал 371 человек старше 100 лет. Причем большинство из них – 288, - это женщины.
Отметим, с годами в Татарстане сократилась разница в количестве долгожителей-женщин и долгожителей-мужчин. 9 лет назад в регионе численность таких представительниц прекрасного пола превышала количество представителей сильного почти в 7 раз. Сейчас же этот показатель снизился до 3,5.
Фото: instagram.com/tatarstanstat/
ИСТОЧНИК KP.RU