2019-12-02T11:41:20+03:00
Общество

В Татарстане с каждым годом растет число долгожителей, которым 100 лет

На начало 2019-го в республике проживал 371 человек, перешагнувший этот возрастной рубеж [инфографика]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С годами сократилась разница в количестве долгожителей-женщин и долгожителей-мужчинС годами сократилась разница в количестве долгожителей-женщин и долгожителей-мужчинФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С момента Всероссийской переписи населения 2010 года в Татарстане число долгожителей увеличилось на 215 человек. Так, на начало 2019-го в республике проживал 371 человек старше 100 лет. Причем большинство из них – 288, - это женщины.

Отметим, с годами в Татарстане сократилась разница в количестве долгожителей-женщин и долгожителей-мужчин. 9 лет назад в регионе численность таких представительниц прекрасного пола превышала количество представителей сильного почти в 7 раз. Сейчас же этот показатель снизился до 3,5.

Фото: instagram.com/tatarstanstat/

Фото: instagram.com/tatarstanstat/

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 9 декабря между Казанью и Уфой вновь начнут ходить поезда
В Казани медаль Лобачевского и 75 тысяч долларов США получил математик из Канады
ВТБ первым на рынке выдал ипотечный кредит в рамках сервиса VR-ипотека
В Казани для тестирования привезли два новых автобуса МАЗ
В Марий Эл лихач устроил ДТП на встречке: пострадали двое взрослых и 11-летний мальчик
В Казани из-за ветрянки ввели карантин в Перинатальном центре РКБ
Землю казанского вертолетного завода продают за 1,9 миллиарда рублей
Студентка Университета управления «ТИСБИ» удостоена специального приза в конкурсе «Путешествие к истокам» - 2019
Более 100 тысяч горожан сможет обслуживать открытый в Авиастроительном районе Казани офис МФЦ
В Марий Эл женщина-водитель на скорости врезалась в забор, ее с 3-летним сыном госпитализировали
4 декабря в Набережных Челнах начнет работать новогодняя ярмарка-2020
В Казани за «прикол» на 220 миллионов рублей беглого экс-банкира приговорили к 6,5 годам колонии