2019-12-02T11:57:50+03:00
Общество

4 декабря в Набережных Челнах начнет работать новогодняя ярмарка-2020

В ней примут участие 80 компаний со всей России
Алина ГАБДУЛИНА
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С 4 по 7 декабря площадка будет работать с 10.00 до 19.00, а 8 числа – до 16.00С 4 по 7 декабря площадка будет работать с 10.00 до 19.00, а 8 числа – до 16.00Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

4 декабря в Набережных Челнах стартует новогодняя ярмарка-2020. Вплоть до 8 декабря она будет работать в павильоне по адресу: 65-й комплекс, проспект Яшьлек, 14.

В ярмарке примут участие 80 компаний со всей России. Они представят продукты к праздничному столу, новогодние подарки, сезонную одежду, обувь и головные уборы.

С 4 по 7 декабря площадка будет работать с 10.00 до 19.00, а 8 числа – до 16.00, сообщает мэрия Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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