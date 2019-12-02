4 декабря в Набережных Челнах начнет работать новогодняя ярмарка-2020

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-02T11:57:50+03:00

С 4 по 7 декабря площадка будет работать с 10.00 до 19.00, а 8 числа – до 16.00 Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В ней примут участие 80 компаний со всей России

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4 декабря в Набережных Челнах стартует новогодняя ярмарка-2020. Вплоть до 8 декабря она будет работать в павильоне по адресу: 65-й комплекс, проспект Яшьлек, 14.

В ярмарке примут участие 80 компаний со всей России. Они представят продукты к праздничному столу, новогодние подарки, сезонную одежду, обувь и головные уборы.

С 4 по 7 декабря площадка будет работать с 10.00 до 19.00, а 8 числа – до 16.00, сообщает мэрия Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU