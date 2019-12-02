2019-12-02T10:26:53+03:00
Общество

В честь Декады инвалидов казанским семьям раздадут более 1 миллиона рублей

Кроме того, во всех районах города вплоть до 10 декабря будут проходить благотворительные акции, фестивали, концерты и не только
Олег ЛУГОВОЙ
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Материальную помощь получат 273 семьи.Материальную помощь получат 273 семьи.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Казани стартовала Декада инвалидов. Во всех районах города запланированы благотворительные акции, фестивали, концерты, круглые столы, мастер-классы и ярмарки вакансий.

Декада приурочена ко Международному дню инвалидов. В рамках которой единовременную материальную помощь получат 273 семьи. На это из бюджета Казани выделено более 1 миллиона рублей.

Так, в 106-ти из них воспитывают двух и более детей-инвалидов, в 43-х родители-инвалиды заботятся о несовершеннолетних детях, в 18-ти одинокие матери-инвалиды воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, в 106-ти одинокие матери-инвалиды воспитывают несовершеннолетних детей.

Кроме того, во время Декады для одиноких инвалидов по заявке соцработников организуют помощь в уборке квартир и придомовых территорий, а также окажут парикмахерские услуги.

А в конноспортивном комплексе «Казань» в течение всего декабря будут проводиться бесплатные сеансы иппотерапии (лечебная верховая езда – Ред.). Занятия ежедневные для групп по 20 человек. Необходима предварительная запись по телефону (843) 250-23-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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